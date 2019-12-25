Лавров: долгая регистрация "Спутника V" уже вызывает недовольство в Европе

Ранее по данному вопросу с Шарлем Мишелем говорил Владимир Путин.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что долгая регистрация "Спутника V" уже вызывает недовольство в Европе. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с казахстанским коллегой.

Владимир Путин не раз в разговорах с европейскими лидерами, в том числе с председателями Евросовета Шарлем Мишелем, приводил конкретные данные о том, кто, в какой день направлял заявки, когда были направлены дополнительные документы. Мы исходим из того, что ЕС имеет какие-то свои правила, обычаи, привычки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заявил, что Россия хочет сотрудничать с Европой в сфере поставок вакцин от коронавируса. Он полагает, что слишком долгое одобрение российского препарата Европейским агентством по лекарствам вызывает озабоченность со стороны отдельных стран ЕС, которым необходимо экстренно прививать населения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Россия надеется нарастить авиасообщение с Казахстаном.

Фото: МИД России