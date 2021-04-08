МИД призвал увеличить число рейсов, когда это позволит эпидемиологическая обстановка.

Россия надеется нарастить авиасообщение с Казахстаном. Об этом на итоговой пресс-конференции после встречи с коллегой Мухтаром Тлеуберди сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что рейсы будут увеличены по мере улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Сегодня обсуждали, как казахстанским студентам максимально комфортно возвращаться на учебу в РФ, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось, и мы заинтересованы в его расширении по мере успокоения эпидемиологической ситуации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник пояснил журналистам, что на территории России учатся порядка 66 тысяч казахстанских студентов. Половина из них обучаются за счет федерального бюджета РФ. МИД подтвердил готовность принимать учащихся из Казахстана, чтобы они вновь получили доступ к очному обучению.

МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Видео: МИД России