Лавров: Россия не видела ноты США об их позиции по возвращению в Договор по открытому небу

В МИД РФ призвали Вашингтон определиться с позицией по ДОН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва не видела ноты США об их позиции по возвращению в Договор по открытому небу. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Спикер из РФ заметил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время Вашингтон внесет ясность в собственную позицию по данному вопросу.

Понимания того, вернутся ли американцы в договор или не вернутся, у нас какого-либо нет Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время окончательная ясность в этот вопрос будет внесена. У нас процедуры запущены. Ждать бесконечно мы не намерены. Сергей Лавров, глава МИД РФ

США утилизируют самолеты, которые применялись для наблюдательных полетов над РФ.

Фото: МИД России