США утилизируют самолеты, которые применялись для наблюдательных полетов над РФ

Всего утилизации подлежат два самолета, так как их обслуживание дорого обходится государству.

США разберут на запчасти самолеты, которые применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Полеты проходили в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в связи с утилизацией летательной техники возникает вопрос, собирается ли президент США Джо Байден вернуться в Договор по открытому небу. Ранее из ДОН приняла решение выйти администрация экс-президента Дональда Трампа.

Речь идет об утилизации двух единиц техники – самолетов OC-135B. Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон сообщил WSJ, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого.

После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом. Дон Бэкон для WSJ

Также в Совете национальной безопасности Белого дома изданию сообщили, что США планирует вернуться в ДОН, когда обновит парк самолетов для этого. Однако бывшие сотрудники администрации Трампа заявили, что США не нуждаются в Договоре по открытому небу, так как сейчас страна занимается апгрейдом спутников.

Ранее Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из ДОН.

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