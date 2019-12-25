Майкл Гилдей рассказал, что Вашингтон и Москва проведут консультации по данному соглашению.

В США заявили о готовности обсудить с Россией соглашение об инцидентах в море. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на слова адмирала Военно-морских сил Вашингтона Майкла Гилдея. Эксперт отметил, что Пентагон не исключает возможности совершенствовать договор о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним (INCSEA).

Что касается INCSEA, то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений. Майкл Гилдей, адмирал ВМС США

Специалист объяснил журналистам во время онлайн-брифинга, что в 2021 году пройдут российско-американские консультации, на которых стороны изучат вопрос выполнения заключенных договоренностей. По мнению военнослужащего, эти встречи должны носить транспарентный и открытый характер, чтобы можно было укрепить безопасность в акватории мирового океана и обеспечить защиту моряков из обеих стран.

Напомним, что соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море было заключено Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике.

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