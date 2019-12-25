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ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике
Сегодня, 8:00
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lesjasap

ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике

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Майкл Гилдей рассказал о планах Пентагона по пересмотру сил за границей.

ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике, на Крайнем Севере и Северном полярном круге. Об этом журналистам на онлайн-брифинге сообщил глава штаба Военно-морских сил США Майкл Гилдей. Адмирал уточнил, что мероприятия проводились в том числе при участии государств-партнеров.

В большинстве своем это были двусторонние или многосторонние учения и операции. Так что наше присутствие в Арктике более не является редкостью. Оно становится неотъемлемой частью того, чем мы занимаемся. Особенно в зоне оперативной ответственности Европейского командования.

Майкл Гилдей, адмирал США

Эксперт напомнил, что понимание по дальнейшим формам пребывания США в Арктике появится после завершения пересмотра военного присутствия за границей. Приказ о проведении такого пересмотр отдан 4 февраля главой Пентагона Ллойдом Остином. Гилдей не стал напрямую комментировать планы ВМС, которые касаются порта Датч-Харбор на острове Уналашка Алеутской гряды. Специалист также отказался пояснять, намерен ли Вашингтон превращать Ном на Аляске в глубоководный порт.

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Фото: Pixabay.com

Теги: арктика, вмс сша, майкл гилдей
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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синебрюхова таира
Сегодня 8:10

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