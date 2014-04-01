Российскую подлодку засняли из космоса с "огромной дырой" во льдах Арктики

Диаметр "дыры" составлял 24 метра.

Американское издание The Drive обратило внимание на снимки со спутника Maxar Technologies с изображением "огромной дыры" до всплытия российских подлодок в Арктике. Предположительный диаметр полыньи составляет около 24 метров. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

В интервью газете "МК" военный эксперт Владимир Гундаров сообщил, что причиной "огромной дыры" является пробитие льда торпедой. Это необходимо для всплытия подлодки.

Полынья им потребовалось именно для этого. В этом случае также пускается боевая торпеда. Иногда две. От взрыва лёд, естественно, трескается Владимир Гундаров для "МК"

Эксперт отметил, что после всплытия, субмарина обязана уточнить свое местоположение и передать радиосигналы командованию.

Напомним три подводных лодки ВМФ России совершили одновременное всплытие в Арктике. Субмарины синхронно пробили лед и поднялись на поверхность в ограниченном 300-метровом пространстве.

Ранее корреспонденты CNN рассказали об учениях ВМС США в Арктике.

Фото: Twitter / Maxar Technologies