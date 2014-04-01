Российскую подлодку засняли из космоса с "огромной дырой" во льдах Арктики

Американское издание The Drive обратило внимание на снимки со спутника Maxar Technologies с изображением "огромной дыры" до всплытия российских подлодок в Арктике. Предположительный диаметр полыньи составляет около 24 метров. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
В интервью газете "МК" военный эксперт Владимир Гундаров сообщил, что причиной "огромной дыры" является пробитие льда торпедой. Это необходимо для всплытия подлодки.
Полынья им потребовалось именно для этого. В этом случае также пускается боевая торпеда. Иногда две. От взрыва лёд, естественно, трескается
Владимир Гундаров для "МК"
Эксперт отметил, что после всплытия, субмарина обязана уточнить свое местоположение и передать радиосигналы командованию.
Напомним три подводных лодки ВМФ России совершили одновременное всплытие в Арктике. Субмарины синхронно пробили лед и поднялись на поверхность в ограниченном 300-метровом пространстве.
Ранее корреспонденты CNN рассказали об учениях ВМС США в Арктике.
Фото: Twitter / Maxar Technologies
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