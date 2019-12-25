СМИ: Россия увеличила группировку субмарин с "Калибрами" в Средиземном море

Их число впервые увеличили до пяти.

Группировку подводных лодок с крылатыми ракетами типа "Калибр-ПЛ" довели до пяти в Средиземном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

По данным собеседника СМИ, это было сделано впервые. Три субмарины представляют Черноморский флот, а две – Тихоокеанский. Два судна совершают межфлотский переход из Балтийского моря на ТОФ, однако они могут задержаться в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

Речь о субмаринах "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Краснодар" и еще двух суднах.

Отмечается, что пять подлодок при одновременном залпе могут поразить "Калибрами" 30 целей.

Ранее на петербургском судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" прошла церемония, в рамках которой заложили две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск".

Фото: Минобороны РФ