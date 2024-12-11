Российский Су-35С напугал французский БПЛА MQ-9 Reaper в небе над Средиземным морем.

Глава Минобороны Франции прокомментировал ситуацию, которая произошла 2 марта.

Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому беспилотнику MQ-9 Reaper, находившемся в нейтральном воздушном пространстве в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение опубликовал на собственной странице в социальных сетях французский министр по обороне Себастьен Лекорню. Иностранный чиновник заметил, что данный инцидент произошел в воскресенье, 2 марта. В Париже указали, что самолет из России якобы совершил три последовательных пролета вблизи дрона западного производства, из-за чего БПЛА мог потерять управление.

В воскресенье российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья. Себастьен Лекорню, глава Минобороны Франции

В российском министерстве по обороне пока что не прокомментировали ситуацию. Ранее в военном ведомстве не раз говорили о том, что российская боевая авиация выполняет полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными воздушными судами.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian