Три российские подлодки совершили синхронное всплытие в водах Арктики

Субмарины пробили полуметровый слой льда.

Три подводных лодки ВМФ России совершили одновременное всплытие в Арктике. Субмарины синхронно пробили лед и поднялись на поверхность в ограниченном 300-метровом пространстве, сообщает Минобороны России.

Всплытие произошло в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-21", которая проводится российским военно-морским флотом совместно с Русским географическим обществом. Место проведение – район архипелага Земля Франца Иосифа.

По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова такой маневр совершается впервые. Отмечается, что подлодки проломили слой арктического льда толщиной в полметра. До всплытия экипаж одной из субмарин провёл стрельбы торпедой.

Ранее в Петербурге на воду спустили подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота.

Видео: Минобороны России