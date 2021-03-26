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Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно всплыли в Арктике

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Учения прошли в рамках экспедиции «Умка-2021».

Впервые в истории три атомные подводные лодки ВМФ РФ одновременно всплыли из-подо льда на учениях. Об этом Владимиру Путину доложил главнокомандующий флотом Николай Евменов.

Всплытие было выполнено Арктике в ограниченном районе радиусом 300 метров. По словам Евменова, учения подтвердили  тактико-технические характеристики военной техники в условиях высоких широт и низких температуры.

Всего в арктической экспедиции "Умка-2021" задействованы более 600 военных и гражданских, а также около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Видео: Министерство Обороны

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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