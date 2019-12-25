В Петербурге на воду спустили подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота

Подлодки этого проекта могут обнаружить цель на дистанции, в 3-4 раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.

В Петербурге на воду спустили третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" для Тихоокеанского флота. На торжественной церемонии спуска присутствовал гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Об этом пишут РИА Новости.

Несмотря на тяжелый 2020 год, заказ удалось выполнить в сроки заключенного контракта. По словам Бузакова, подлодку передадут ВМФ до 25 ноября. Она входит в состав серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3.

В ноябре 2019 года Тихоокеанскому флоту передали первую подводную лодку серии "Петропавловск-Камчатский". Вторую, получившую название "Волхов", - в октябре 2020 года. Третью и четвертую лодки ("Магадан" и "Уфа") заложили в конце 2019 года. Закладка пятой и шестой планируется в 2021 году.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению и имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн. Они могут развивать скорость подводного хода 18 узлов и погружаться на глубину 300 метров. Лодка вместит в себя экипаж до 52 человек, автономность плавания – 45 суток.

Эти подводные лодки оснащены новейшим оборудованием, могут обнаружить цель на дистанции, в 3-4 раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.

Ранее на "Адмиралтейских верфях" началась резка металла для шестого траулера.

Фото: admship.ru