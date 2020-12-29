На "Адмиралтейских верфях" началась резка металла для шестого траулера

Всего в серии СТ-192 будет 10 рыболовных траулеров.

На "Адмиралтейских верфях" началась резка металла для строительства нового морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192. Как сообщили в пресс-службе предприятия 15 февраля, судно станет шестым в серии из десяти траулеров, которые строятся для Русской рыбопромышленной компании.

Отмечается, что серия закладывается парами, по два траулера в год. Первое судно "Капитан Вдовиченко" спустили на воду в марте прошлого года, сейчас на нем ведется подключение главного распределительного щита. На втором траулере, "Механик Маслак", проводится металлизация палубы рыбоперерабытывающей фабрики. Передача этих двух траулеров запланирована на 2021 год. Вторую пару траулеров, "Механик Сизов" и "Капитан Мартынов", пустят в состав российского рыболовного флота в 2022 году: на третьем судне еще ведутся работы по подготовке к спуску на воду, секции четвертого устанавливают на стапеле. В минувшем декабре стартовала резка металла для пятого траулера.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 созданы для добычи сельди и минтая на Восточном побережье страны, а также в Баренцевом и Охотском морях. Мощности фабрик, оборудованных на траулерах, позволяют заготавливать ежесуточно 80 тонн фарша сурими, 60-80 тонн рыбного филе и 250 тонн рыбной кормовой муки.

Также мы сообщали, что Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов".

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"