Корабль войдет в постоянную группировку ВМФ РФ в регионе.

Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов". Об этом говорится в официальном заявлении Черноморского флота РФ. По данным военным, уже сейчас судно проходит через проливы Черного моря. Известно, что корабль войдет в постоянную оперативную группировку ВМФ России в данном регионе.

Экипаж корабля противоминной обороны "Иван Антонов" начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря сообщение ВМФ России

В настоящее время тральщик находится в проливе. Он вышел из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой программы по ротации сил.

"Адмирал флота Касатонов" и "Николай Чикер" зашли в греческий порт Пирей.

Фото: Минобороны России