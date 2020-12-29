СМИ: Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль "Адлер" в Средиземном море

Греческие военные проверили российский корабль на предмет перевозки оружия.

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль "Адлер" в Средиземном море. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". По данным европейских СМИ, инцидент произошел днем 12 января. В операции принимала участие группа военных из ВМС Греции. Они устроили проверку судна на предмет нахождения на борту военного груза.

Известно, что греческий корабль длительное время преследовал российское грузовое судно. Затем на "Адлер" высадился спецназ. Силы НАТО предположили, что иностранный борт мог перевозить вооружение, которое Москва переправляет в Ливию. Ранее ООН ввела эмбарго на поставки оружия в эту страну. Российский экипаж согласился предоставить североатлантическому альянсу право на проверку судна.

В настоящее время эксперты не исключают того, что Россия в ответ на данную ситуацию может начать проверять натовские корабли на предмет перевозки оружия в Средиземном море.

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