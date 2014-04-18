"Адмирал флота Касатонов" и "Николай Чикер" зашли в греческий порт Пирей

Суда ВМФ России пополнят в Греции продовольственные запасы.

"Адмирал флота Касатонов" зашел в греческий порт Пирей. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель". В СМИ уточнили, что боевой российский корабль выполняет задачи первого для себя дальнего похода в Средиземном море. Он начался 30 декабря 2020 года. Вместе с фрегатом в порт также попал спасательный буксир "Николай Чикер".

"Адмирал Касатонов" с группой кораблей Северного флота ВМФ России зашел в порт Пирей сообщение дипломатической миссии

Известно, что целью делового визита экипажей российских кораблей является пополнение запасов, а также демонстрация зарубежным партнерам военно-морского флага России. Военные напомнили, что на вооружении "Адмирала Касатонова" находятся крылатые ракеты "Калибр". Ранее всех моряков с данного фрегата вакцинировали препаратом "Спутник V".

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.

Видео: Telegram/Военный обозреватель