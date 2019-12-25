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Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19
Сегодня, 9:44
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lesjasap

Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19

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Вторую компоненту препарата военнослужащие получат через три недели.

Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота России. Чиновники уточнили, что с данного экипажа началась плановая вакцинация личного состава против коронавируса. Первыми прививку сделали солдаты, которые отправляются в дальний поход.

Началась вакцинация военнослужащих двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства. Ей были привиты моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов", которые проходят обязательный карантин перед дальним походом

сообщение пресс-службы Северного флота

Отметим, что на данный момент военным в амбулатории корабля  введена первая инъекция препарата. Вторую компоненту они получат через три недели. Ранее партия вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Партия состоит из 800 доз вакцины. Одна ампула содержит вещество для вакцинирования пяти человек. Препарат транспортировался в замороженном виде при температуре не выше 8 градусов по Цельсию.

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.

Фото: Piter.tv

Теги: адмирал касатонов, вмф россии, массовая вакцинация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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