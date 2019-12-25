В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России.

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае. Об этом сообщили журналисты местного издания Baijiahao, прокомментировав проведение военно-морского парада в Петербурге и других городах РФ. Автор публикации объяснил, что военные сосредоточили внимание на разработке боевых комплексов, которые не имеют аналогов в мире.

В Китае заметили, что мощь российского флота, о которой заявлял Владимир Путин, не преувеличена. В СМИ говорится, что только в Петербурге и Калининграде в параде было задействовано 46 боевых кораблей и судов. В список попал новый фрегат "Адмирал Касатонов", противолодочный "Вице-адмирал Кулаков", малые ракетные корабли, корветы, подлодки. Также в мероприятии приняли участие экипажи самолетов Су-33, Су-27, МиГ-29, Су-24, самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-12 и других.

В Baijiahao рассказали, что Россия создает гиперзвуковые ракетные системы, а также беспилотные подводные аппараты, которые увеличат мощь ВМФ. В перспективе гиперзвуковое вооружение станет основным козырем армии России. Этими ракетами будут оснащены фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

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