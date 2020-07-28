Иностранцы прокомментировали торжества во время деня ВМФ в России.

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники. Публикация вызвала отклик у читателей. В комментариях пользователи отметили продвинутость российский кораблей и технологий.

Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно! пользователь kitan

Читатель с ником tet отметил, что у России уходит гораздо меньше денег на военные расходы, чем у США, однако страна все равно пытается обеспечить себя новыми военными разработками. По словам пользователя ziq, не стоит недооценивать мощь России. Он добавил, что ядерные ракеты РФ ничем нельзя будет остановить.

Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях пользователь tarou

Напомним, что главный военно-морской парад 26 июля состоялся в акватории Кронштадта. Там были представлены десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", подлодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи".

Из Петербурга уйдут военные корабли, участвовавшие в параде ко Дню ВМФ.

Видео: Youtube/ Минобороны России