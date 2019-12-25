Из Петербурга уйдут военные корабли, участвовавшие в параде ко Дню ВМФ

Петербуржцы смогут посмотреть на то, как уходят корабли.

Этой ночью из Петербурга уйдут участники Главного военно-морского парада.

Корабли снимают со швартовых устройств. Так, три ночи подряд участники уйдут в места базирования. Первым в путь отправится ракетный корабль "Серпухов" и корвет "Бойкий". Начало движения начнется в три часа ночи при полной воде. Сообщается, что к моменту, как сведут мосты 28 июля, в акватории останутся малый ракетный корабль "Мытищи", подводная лодка "Санкт-Петербург" и командный пункт прошедшего парада - фрегат "Адмирал Касатонов". Они уйдут в среду и четверг.

Из Кронштадта уйдет десантный корабль "Петр Моргунов", а также атомный подводный крейсер "Орел".

Ранее мы писали, что в Петербурге День ВМФ завершился салютом.

Фото несет иллюстративный характер: Piter.tv