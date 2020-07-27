В Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ

Небо над городом озарили три тысячи фейерверков.

Вечером 27 июля в Петербурге прогремел праздничный артиллерийский салют. В честь Дня ВМФ с Петропавловской крепости запустили три тысячи фейерверков. В распоряжении Piter.TV появились красочные кадры с места событий.

Салют начался в 22:30 по московскому времени и продлился 10 минут. Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произвел 30 залпов с Петропавловской крепости. Купола салюта в диаметре составили 300 метров.

Насладиться ярким зрелищем пришли тысячи жителей и гостей города. Они занимали места для просмотра фейерверка за три часа до начала представления.

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Видео: Piter.TV