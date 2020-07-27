На Дворцовом мосту прошло световое шоу в честь золотого дубля "Зенита"

Увидеть инсталляцию можно было на одном из пролетов разведенного моста.

В ночь на 27 июля в честь золотого дубля "Зенита" на одном из пролетов разведенного Дворцового моста показали световое шоу. Насладиться ярким зрелищем мог любой желающий. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

Шоу в честь победы сине-бело-голубых в чемпионате страны и Кубке России началось сразу после разведения Дворцового моста. Пролет стал гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров. При помощи мощных проекторов зрителям показали самые важные и эмоциональные моменты с матчей "Зенита". Шоу длилось 90 минут и сопровождалось музыкой.

Ранее мы писали, что петербуржцы выстроились в очередь у магазина "Зенита" на Невском проспекте, чтобы посмотреть Кубок России.

Видео: Piter.TV