МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

Дипломаты оставили ноту протеста по поводу парада в Севастополе без рассмотрения.

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе. Об этом сообщили представители внешнеполитического ведомства в интервью журналистам "РИА Новостей". Дипломаты указали, что вернули украинским коллегам ноту протеста без рассмотрения.

Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения сообщение МИД России

Чиновники напомнили, что РФ является суверенным государством, поэтому имеет право организовывать на собственной территории любые мероприятия без согласования с иностранными странами. Эксперты добавили, что рекомендуют Киеву "избавиться от иллюзий" и привыкнуть к тому, что Крым и Севастополь стали неотъемлемой частью РФ после референдума местных жителей в 2014 году.

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии.