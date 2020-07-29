Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Киев обратил внимание ООН на нарушение Россией норм международного права.

Украина пожаловалась генеральному секретарю ООН на морской парад в Севастополе. Об этом сообщили журналисты из "Укринформ". Они рассказали, что в официальном письме постпреда страны при ООН Сергея Кислицы говорится о нарушении норм международного права, которые позволила себе РФ. Дипломаты уверены, что Москва нарушила резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также внутреннее законодательство Украины. Согласно заявлению Киева, действия Кремля в виде парада на территории "оккупированного" Севастополя являются "сознательными шагами". Украины добавила, что поведение РФ направлено на эскалацию напряженности в отношениях двух стран.

Напомним, что МИД Украины передал ноту протеста российскому посольству из-за проведения военно-морского парад в Крыму.

Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета.