Хасан Диаб уверен, что резолюция 1701 Совета Безопасности ООН была нарушена.

Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета. Об этом чиновник рассказал во время заседания Высшего совета обороны страны. Хасан Диаб считает, что Иерусалим посягает на государственный суверенитет Ливана. Израиль также обвиняется в нарушении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Этот документ устанавливает режим прекращения огня на совместной границе Израиля и Ливана после вооруженного конфликта летом 2006 года.

Израиль путем опасной военной эскалации вновь пренебрег суверенитетом Ливана и нарушил резолюцию 1701 Совета безопасности ООН Хасан Диаб, премьер-министр Ливана

Чиновник призвал правительство Ливана в ближайшие дни проявлять бдительность на приграничных территориях, а также понимать возможность ухудшения обстановки.

Напомним, что 27 июля пресс-служба армии Израиля сообщила о том, что около горы Дов на севере страны боевики пересекли "голубую линию", расположенную на границе с Ливаном. Военные открыли огонь по боевикам при помощи пулеметов, стрелкового оружия и танков.

Франция назвала условия оказания помощи Ливану.