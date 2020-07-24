Повреждено здание и транспортное средство.

На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы. Об этом сообщили представители пресс-службы израильской армии. По данным военных, в результате атаки повреждены здание и гражданский автомобиль.

Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы пресс-служба армии Израиля

В Минобороны добавили, что вероятнее всего ущерб нанесен из-за осколков после взрыва. Чиновники не стали раскрывать причину произошедшего и другие подробности инцидента.

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Видео: TG / Военный Осведомитель