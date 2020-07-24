  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:28
141
lesjasap
Код вставки плеера

На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы

0 0

Повреждено здание и транспортное средство.

На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы. Об этом сообщили представители пресс-службы израильской армии. По данным военных, в результате атаки повреждены здание и гражданский автомобиль.

Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы

пресс-служба армии Израиля 

В Минобороны добавили, что вероятнее всего ущерб нанесен из-за осколков после взрыва. Чиновники не стали раскрывать причину произошедшего и другие подробности инцидента.

Россия "прикрыла" Израиль от "смертельной угрозы" в Сирии.

Видео: TG / Военный Осведомитель

Теги: взрывы, граница, израиль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии