Фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил испытания в полном объеме

Об этом заявил командир Иван Рогатин.

В воскресенье, 24 июля, стало известно, что испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" завершились в полном объеме.

Все заявленные характеристики были подтверждены. Так, судно выполнило три ракетных стрельбы главным комплексом, а также 14 артиллерийских стрельб. Никаких вопросов к промышленности не возникло.

Также фрегат принял участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге. Сразу после торжества он отправился обратно на Северный флот. Для участия в празднике корабль обогнул Норвегию и прошел мимо Англии в Северном море.

Ранее мы писали, что военные атташе более 30 государств оценили парад на День ВМФ в Петербурге.

Фото: "Одноклассники"