  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На траулере "Капитан Юнак" в Петербурге подняли российский флаг
Сегодня, 15:59
264
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

На новом рыболовном траулере "Капитан Юнак" в Петербурге подняли флаг России. По информации Смольного, это пятое судно проекта СТ-192, которое возведено корабелами "Адмиралтейских верфей".

Траулер нужен для промысла минтая и сельди с практически безотходной переработкой прямо на борту. Так, судно является плавучим рыбоперерабатывающим заводом полного цикла. 

Судостроительная отрасль Северной столицы развивается динамично, внося значимый вклад в экономику страны. Первые четыре траулера проекта успешно ведут рыбный промысел на Дальнем Востоке. 

Ранее мы рассказывали о том, что ледокол "Сибирь" провел 165 судов в Финском заливе. Его конечная точка – Мурманск. 

Фото: Telegram / Кирилл Поляков 

Теги: рыба, траулер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии