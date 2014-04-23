На траулере "Капитан Юнак" в Петербурге подняли российский флаг

На новом рыболовном траулере "Капитан Юнак" в Петербурге подняли флаг России. По информации Смольного, это пятое судно проекта СТ-192, которое возведено корабелами "Адмиралтейских верфей".

Траулер нужен для промысла минтая и сельди с практически безотходной переработкой прямо на борту. Так, судно является плавучим рыбоперерабатывающим заводом полного цикла.

Судостроительная отрасль Северной столицы развивается динамично, внося значимый вклад в экономику страны. Первые четыре траулера проекта успешно ведут рыбный промысел на Дальнем Востоке.

