Генерал напомнил о завершении экспедиции "Умка-2021".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике. Такой информацией генерал поделился с командованием Северного флота РФ на заседании. По мнению чиновника, СФ способен эффективно противодействовать силам противника в регионе.

Для защиты национальных интересов в Арктике Минобороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российский генерал напомнил военнослужащим о завершении комплексной экспедиции "Умка-2021". По мнению Шойгу, переоценить значение данной операции невозможно, так как первые в истории советского подводного флота специалисты произвели всплытие одновременно трех АПЛ из-подо льда.

Шойгу рассказал о войсках США и НАТО у границ России.

Фото: Минобороны России