Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике. Такой информацией генерал поделился с командованием Северного флота РФ на заседании. По мнению чиновника, СФ способен эффективно противодействовать силам противника в регионе.
Для защиты национальных интересов в Арктике Минобороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Российский генерал напомнил военнослужащим о завершении комплексной экспедиции "Умка-2021". По мнению Шойгу, переоценить значение данной операции невозможно, так как первые в истории советского подводного флота специалисты произвели всплытие одновременно трех АПЛ из-подо льда.
Шойгу рассказал о войсках США и НАТО у границ России.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все