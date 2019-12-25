Россия реагирует на угрозу, возникшую у границ.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал о войсках США и НАТО у границ России. По информации от специалиста, Североатлантический альянс под контролем Вашингтона стягивает силы к европейской части РФ. При этом основной боевой потенциал находится в Причерноморье и на Балтике.

Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Генерал заметил, что около российской территории со стороны противника будет сосредоточено порядка 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч вооружения и техники, включая силы авиации. Шойгу объявил коллегам, что руководство оборонного ведомства приняло меры в качестве реакции на угрозу национальной безопасности. В частности, речь идет о проверке боеготовности Западного и Южного военных округов. За три недели военные перебросили две армии и три соединения ВДВ на западные рубежи.

НАТО считает необоснованной переброску РФ военных к границе с Украиной.

Фото: Минобороны России