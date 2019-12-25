Йенс Столтенберг выразил поддержку Киеву в территориальной целостности государства.

НАТО считает необоснованной переброску РФ военных к границе с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой. Чиновники встретились в Брюсселе.

Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт подчеркнул, что военный альянс полностью находится на стороне Киева. НАТО поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостностью Украины. Ранее специалисты ввели санкции против Москвы, а также разместили собственные силы у российской границы.

НАТО намерено полностью избавить себя от сдерживания в отношениях с Россией.

Фото: NATO