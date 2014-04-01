Эксперты прокомментировали заявления Йенса Столтенберга о реакции на российскую угрозу.

НАТО намерено полностью избавить себя от сдерживания в отношениях с Россией. Об этом сообщили журналисты издания "Взгляд.ру". По мнению специалистов, Североатлантический военный альянс откажется от "красных линий" в отношении с Москвой. Эксперты напомнили, что эти границы не закреплены в официальных документах. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в случае возникновения российской угрозы альянс задействует "статью 5", в рамках которой участники соглашения будут готовы коллективно среагировать.

НАТО скорее пугает Россию войной, чем действительно собирается инициировать столкновение. Но факт того, что российско-натовские отношения уже никогда не дойдут до конструктивного диалога, уже очевиден. комментарий экспертов "Взгляда.ру"

Известно, что формулировка НАТО затрагивает, в том числе, вопрос кибератак и нападения "иными средствами", не включающих вооружение. Пентагон уже обвинял Кремль в нападении на правительственные информационные системы. По мнению аналитиков, своими "хитрыми" формулировками Столтенберг стер "красные линии", поэтому альянс может классифицировать любые действия РФ как прямое объявление войны или боевых действий.

Напомним, что 5 статья устава НАТО подразумевает активацию ядерных средств. Однако для задействования такого способа защиты альянсу потребуется веский повод.

Столтенберг: НАТО ответит силой даже на попытки невоенной агрессии против членов.

Фото: NATO