Столтенберг: НАТО ответит силой даже на попытки невоенной агрессии против членов

Альянс задействует статью 5 коллективного договора.

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ответит силой даже на попытки невоенной агрессии против членов. Об этом специалист сообщил в рамках интернет-семинара, организованного Университетом Южной Флориды.

Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы задействуем статью 5. Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Стоит уточнить, что генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил об использовании пятой статьи, подписанного в 1949 году в Вашингтоне соглашения стран-участниц НАТО. В статье закрепляется принцип коллективной защиты. В случае атаки на одну из стран предусматривается совместный ответ противнику.

Украина признала Россию военным противником.

Фото: NATO