Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ РФ выросло на 30% в 2021 году

Виктор Бондарев провел встречу с иностранными военными атташе в Совете Федерации.

Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у государственных границ России выросло на 30 процентов в 2021 году. Об этом на заседании ежегодного брифинга с военными атташе в Совете Федерации сообщил глава профильного комитета по вопросам обороны и безопасности, бывший главнокомандующий Военно-космическими силами РФ Виктор Бондарев. Чиновник уточнил, что во всех случаях военные оперативно фиксировали цели противника.

Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры по недопущению нарушения российской границы. Виктор Бондарев, глава комитета СФ по обороне

Специалист полагает, что отработка вопросов боевого применения боевых самолетов НАТО у российской территории носит враждебный и провокационный характер. При этом Москва не заинтересована в нагнетании негативной обстановки, а надеется на конструктивный диалог с США и их союзниками.

Представитель российской делегации в Вене обратился к НАТО.

Видео: Youtube/Совет Федерации