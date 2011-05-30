НАТО готовится к возможному сокращению количества войск США

Европейские государства из членов Североатлантического военного альянса начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Соответствующей информацией с аудиторией поделился новостной портал Euractiv со ссылкой на собственные источники в НАТО. Авторы материала указали, что политические элиты ряда страны убеждены в том, что президент-республиканец Дональд Трамп примет решение о сокращении численности солдат, дислоцированных в регионе, для того, чтобы перенаправить их в Азию и на Ближний Восток. На данный момент в Европе находится порядка 80 тысяч военнослужащих из США.

Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте. публикация СМИ

По данным иностранного СМИ, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы. Сейчас обсуждаются сценарии того, как США выведут из региона от 10 до 20 тысяч своих военнослужащих.

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