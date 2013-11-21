Константин Гаврилов прокомментировал позицию США в отношении РФ на форуме ОБСЕ.

Представитель российской делегации в Вене обратился к НАТО. Константин Гаврилов выступил на закрытии представительства Вашингтона в рамках форума ОБСЕ, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности. Дипломат на переговорах по вопросам контроля над вооружениями попросил Североатлантический альянс выбрать однозначную позицию в отношении Москвы.

Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся. Константин Гаврилов, представитель РФ при ОБСЕ

Эксперт считает, что Вашингтон "не прислушался" к призывам российской дипломатии. В России считают, что США использовали форум "для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности". Выступление докладчиков убедили Москву во враждебном характере военной политики НАТО. Спикер уточнил, что тенденции по "сдерживанию" РФ контрпродуктивны и сказываются на ослаблении стабильности европейского региона.

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