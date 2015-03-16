Постпред РФ в Вене назвал антироссийскими учения Defender Europe

Константин Гаврилов прокомментировал переброску американских сил для учений в Европе.

Постоянный представитель РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене назвал антироссийскими учения Defender Europe. По словам Константина Гаврилова, "Защитник Европы", ради проведения которого Вашингтон перебрасывает силы и средства в европейский регион, нацелен на противодействие России. Такое мнение дипломат выразил журналистам телеканала "Россия-24".

США продолжает переброску в Европу для учений "Защитник Европы" сил и средств, они нацелены против РФ, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем. Константин Гаврилов, постпред РФ в Вене

Напомним, что на территории Европы в ближайшее время пройдут учения НАТО Defender Europe 2021.

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