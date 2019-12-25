Курц призвал ЕМА к скорейшему допуску вакцины "Спутник V" на рынок ЕС

Канцлер Австрии считает, что Европе следует быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса.

Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску вакцины "Спутник V" на рынок ЕС. Об этом в интервью телеканалу Ое-24.TV сообщил Себастьян Курц. По словам чиновника, Европейское агентство лекарственных средств обязано как можно быстрее дать российскому препарату сертификат при условии его безопасности.

Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Курц заметил, что "вполне реально", что Вена может начать использовать "Спутник V" для вакцинации населения. Ранее чиновник уже говорил о том, что Австрия ведет переговоры с Россией по вопросу возможной закупки препарата, если он будет сертифицирован EMA. СТрана также не исключает возможность производства вакцины НИЦ имени Гамалеи на своей территории при мощностях местных компаний.

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Видео: YouTube / krone tv