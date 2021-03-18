Канцлер Австрии: вакцинация от COVID-19 превратилась в геополитический конфликт

Себастьян Курц предрек конфликты внутри ЕС.

Канцлер Австрии заявил, что вакцинация от COVID-19 превратилась в геополитический конфликт, а Евросоюз не способен конкурировать с другими частями планеты в данном вопросе. В частности чиновник напомнил о том, что США и Великобритания быстрее получают вакцины от коронавируса и прививают население, чем страны ЕС. Об этом Себастьян Курц сообщил в интервью телеканалу Krone.TV.

Если Европа сейчас не сможет добиться того, чтобы по меньшей мере страны в Евросоюзе были одинаково быстрыми, тогда это все будет еще проблематичнее. Вакцинация уже сейчас - это геополитический конфликт. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Эксперт заметил, что если еще будет фиксироваться конфликт или напряженность по поводу вакцин внутри ЕС, то это нанесет огромный ущерб региону. Курц напомнил журналистам о возможной ссоре из-за того, что граждане Болгарии все еще не получают вакцину, а на Мальте все население будет привито уже к маю текущего года.

Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин.

Видео: YouTube / krone tv