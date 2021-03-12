Себастьян Курц рассказал о секретных договоренностях между членами ЕС и фармацевтическими компаниями.

Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин. Об этом Себастьян Курц сообщил журналистам на пресс-конференции в Вене. Он раскритиковал действия союзников. По мнению политика, препараты для профилактики COVID-19 между участниками Евросоюза распределяются непропорционально численности населения из-за "тайных сделок" с фармацевтическими компаниями.

Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Политик заявил, что у него есть сведения о так называемой распродаже, в которой были заключены дополнительные сделки между странами ЕС и производителями вакцин. Курц считает, что такая практика увеличивает разницу между странами в объемах вакцинирования. В частности, он предположил, что Болгария и Латвия могут столкнуться с недостаточным количеством препарата. Канцлер уверен, что такой поход в распределении вакцин е соответствует духу ЕС и договоренностям правительств от 21 января.

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Видео: YT / Wiener TV