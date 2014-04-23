Себастьян Курц рассказал о темпах вакцинации населения в Австрии.

Канцлер Австрии сравнил темп вакцинации от коронавируса с выдавливанием кетчупа из бутылки. Об этом журналистам рассказал Себастьян Курц. По словам чиновника, каждый привитый от COVID-19 гражданин страны приближает ее к возвращению к привычной жизни. Согласно национальной статистике, в Австрии существовала возможность прививать ежесуточно по пять тысяч человек за январь, в феврале - более 30 тысяч человек каждый день. В апреле этот показатель ожидаемо увеличится до 45 тысяч привитых человек в день.

Моя коллега из Дании Метте Фредериксен, я считаю, привела хорошее сравнение, говоря об эффекте кетчупа. Вы, наверняка, помните бутылки из-под кетчупа, когда приходилось долго ждать, пока что-то из них вытечет, а потом вытекала целая куча. Точно так же будет с вакцинацией. Себастьян Курц, канцлер Австрии

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Видео: FB / Sebastian Kurz