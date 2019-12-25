Макрон: ЕС должен координировать работу по выдаче сертификатов о вакцинации

Франция поддерживает предложение Австрии по введению "зеленых сертификатов", но считает, что вопрос нужно серьезно проработать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что работа по выдаче сертификатов о вакцинации должна координироваться на общеевропейском уровне. Об этом политик сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам первого дня саммита ЕС. По мнению спикера, вопрос о введении и использовании ковид-паспортов требует дополнительных обсуждений.

Вопрос сертификатов о вакцинации требует тесного сотрудничества. Нужно избегать того, чтобы каждая страна разрабатывала свою собственную систему, и следует утвердить общий процесс сертификации...Существуют юридические и этические моменты, над которыми нам еще следует поработать Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению политика, введение подобного документа позволило бы упростить передвижение между странами. Однако на данный момент не все население получило доступ к вакцине от коронавируса. Макрон напомнил, что препараты распространяются на добровольной основе и с ограничением по возрасту. Он призвал не допустить ситуации, в которой у вакцинированных открылись бы особые права.

Меркель: в некоторых случаях внутри ЕС из-за пандемии приходится вводить погранконтроль.

Фото: News Update