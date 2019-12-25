Макрон выступил за диалог с РФ и построение новой архитектуры безопасности

Президент Франции призвал к урегулированию региональных конфликтов при помощи СБ ООН.

Эмманюэль Макрон выступил за диалог с РФ и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. Об этом французский президент сообщил коллегам на Мюнхенской конференции, которая в этом году проводится в формате онлайн.

Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности...Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией...Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик уточнил, что странам следует обратить внимание на региональные конфликты. В качестве примера он привел ситуацию в Сахельской зоне Африки, в которой власти борются с террористами. Аналогичные проблемы также фиксируются в Ираке, Сирии, Восточном Средиземноморье. Француз также вспомнил о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Глава Франции призвал коллег действовать сообща для урегулирования возникающих кризисов. Он надеется, что союзники и постоянные члены Совета Безопасности ООн будут координировать свои действия.

Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий.

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