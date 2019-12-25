Канцлер Германии выступила на Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий между Берлином и Вашингтоном. Об этом чиновница сообщила во время специального мероприятия на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В 2021 году встреча проводится в онлайн-формате.

Важно вместе определить стратегические вызовы. На мой взгляд, повестка ясна...Это не всегда будет означать схожесть интересов. У нас здесь нет иллюзий, мы должны открыто говорить о разногласиях Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В местных СМИ считают, что слова Меркель имеют отношение к конфликту вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2". США выступают с резкой критикой данного проекта. В МИД Германии заявили, что основной целью правительства является создание условий для завершения строительства трубопровода.

Меркель заявила, что в Германии обозначилась третья волна коронавируса.

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