Власти ФРГ продлили локдаун до 7 марта.

Ангела Меркель заявила, что в Германии обозначилась третья волна коронавируса. Об этом немецкий канцлер рассказала журналистам по итогам заседания с главами местных федеральных земель. Чиновница отметила, что темпы снижения числа новых зараженных вызывают у правительства удовлетворение, но новая волна распространения инфекции уже обозначается по стране.

В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях... Мы знаем, что эти мутации - реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что введенный 2 ноября 2020 года в Германии локдаун продлен до 7 марта. По стране не работают все магазины, кроме продуктовых, аптек, оптик, банков, отделений почты и газетных киосков, зоомагазинов. Также функционируют медицинские центры. Школьники переведены на дистанционное обучение. Вопрос о работе детских садов решают региональные власти.

Меркель пригрозила дополнительными санкциями против России.

Фото: YouTube/Bundesregierung