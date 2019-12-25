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Меркель пригрозила дополнительными санкциями против России
Сегодня, 15:54
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RipeHarvest

Меркель пригрозила дополнительными санкциями против России

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По словам главы ФРГ, Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о намерении ввести дополнительные санкции против России на фоне последних событий. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

Немецкие власти считают, что дело Алексея Навального является далеким от принципа верховенства права. Германия осуждает действия судебного подразделения. Кроме того, недавно Россия организовала высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции.

Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Что касаемо "Северного потока -2", позиция правительства ФРГ остается неизменной. Германия не готова оказаться в односторонней зависимости от России. Украина должна получать газ из России как страна-транзиттер. Германия намерена придерживаться этой точки зрения и дальше.

Ранее мы сообщили, что Явлинский раскритиковал Навального за "популизм и национализм".

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Теги: алексей навальный, ангела меркель, санкции, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Skaramusch
Сегодня 16:34

Уважаемая госпожа Меркель преследует свои цели.Все кричат Навальный,но видят ли они в этом будущее однозначно нет.

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