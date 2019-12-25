Канцлер Германии напомнила о позиции непризнания итогов президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии в прошлом году.

Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями властям Белоруссии в случае нарушения прав граждан. Об этом немецкий канцлер сообщила в еженедельном подкасте, который размещен на официальном сайте федерального правительства. По данным чиновницы, Германия и Евросоюз и далее будут привлекать к ответственности лица, которые виновны в нарушении прав человека.

Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Берлине напомнили, что ЕС, как и ФРГ, не признает результатов президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись в августе 2020 года. По мнению стран-участниц союза, голосование не было ни свободным, ни честным, ни демократическим, ни прозрачным.

Bloomberg назвало неизбежным отказ Германии от "Северного потока — 2".

Фото: YouTube/Ihr Programm – Lüften! Maske auf! Abstand halten!