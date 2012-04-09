Автор статьи напомнил, что в сентябре в Германии сменится правительство.

Bloomberg назвало неизбежным отказ Германии от "Северного потока — 2". Автор публикации считает, что к такому решению придет новое правительство Германии после проведенных в стране выборов. В статье упоминается, что в скором времени между Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится "неприятный разговор" о российском проекте газопровода.

Напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать...Канцлер знает, что настанет момент, когда правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха Bloomberg, материал

По мнению журналиста, сейчас Меркель "держится" за реализацию данного проекта только для того, чтобы обеспечить мир для собственной коалиции с социал-демократами. Также проект газопровода позволяет канцлеру ФРГ иметь "козырь" во время общения с американским лидером.

Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии.

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