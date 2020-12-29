Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму

Заказанные украинским правительством вакцины либо не утверждены регуляторами, либо не прибыли в страну.

Агентство Bloomberg сравнило ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму. Журналисты отмечают, что на российском полуострове массовая вакцинация уже началась — тогда как Киев о подобной на территории Украины даже не объявил.

Также в публикации говорится о том, что Москва помогает прививаться от COVID-19 гражданам самопровозглашённных ДНР и ЛНР. Авторы отмечают, что Украина осталась единственной крупной страной Европы, в которой пока что не началась массовая вакцинация.

Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению. цитата из материала Bloomberg

Отмечается, что заказанные украинским правительством вакцины либо не утверждены регуляторами, либо не прибыли в страну.

Ранее глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом.

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