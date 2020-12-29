Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом

При этом он подчеркнул, что украинцам не стоит очаровываться российским политиком Навальным.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию врагом, а Навального — другом. Заявление он сделал в эфире телеканала "Украина24".

Политик упомянул поговорку "враг моего врага – мой друг". Кулеба заявил, что Киеву импонирует Алексей Навальный, ведь он якобы является противником президента России Владимира Путина.

Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

При этом он подчеркнул, что украинцам не стоит очаровываться российским политиком Навальным, так как он однажды заявил, что "Крым — это не бутерброд".

Ранее мы публиковали материал: "Свободу!", "Навальный!", "Власть, мы здесь!": у Исаакия и на Сенатской слышны скандирования.

Видео: Украина 24